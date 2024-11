Game-experience.it - Fortnite Remix: Il Finale ha realizzato un record di utenti contemporanei impressionante

: Ilè riuscito a scrivere una pagina di storia nel mondo dei videogiochi, stabilendo un nuovodi partecipazione che ha francamente del clamoroso. Nello specifico oltre 14,3 milioni dihanno deciso di collegarsi contemporaneamente per seguire l’evento, come ha confermato direttamente Epic Games.Trasformando il Capitolo 5 in uno spettacolo digitale, il concerto ha proiettato i giocatori nei mondi musicali di icone come Snoop Dogg, Eminem, Ice Spice e Juice WRLD. Tra i momenti più importanti dell’evento digitale troviamo quando la community del celeberrimo free to play ha potuto ascoltare il nuovo singolo di Snoop Dogg, “Another Part of Me (feat. Sting)”, oltre all’anteprima mondiale della traccia postuma di Juice WRLD, “Empty Out Your Pockets”.Precisiamo che l’evento live di: Ilè partito il 30 novembre alle ore 20:00 italiane, coinvolgendo inoltre anche più di 3 milioni di streamer che hanno amplificato l’esperienza su piattaforme globali.