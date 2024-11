Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Bologna-Venezia 0-0: fischio d’inizio al Dall’Ara | LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘’ tra i rossoblu di Italiano e gli arancioneroverdi di Di Francesco in tempo realeIlospita ilin Emilia nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per la quattordicesima giornata del campionato diA. Una sfida tra due formazioni che vengono da una sconfitta che saràdall’arbitro Massimi della sezione di Termoli.Italiano e Di Francesco, allenatori di(LaPresse) – Calciomercato.itReduci dalla sconfitta contro il Lille che potrebbe aver compromesso definitivamente il cammino in Champions League, i rossoblu di Vincenzo Italiano vogliono rialzare la testa entro i confini nazionali. Privi dello squalificato Pobega, espulso la settimana scorsa nel ko contro la Lazio, servono tre punti per riavvicinarsi alla zona della classifica che vale i posti nelle coppe europee.