Contro l’inverno demografico . Monza regala il pacchetto bebè

Dal 2025 arriva una bella sorpresa in città per chi avrà dei. Prenderà il via la distribuzione alle famiglie monzesi del “neonato“, un kit contenente materiale informativo sui servizi territoriali pubblici per l’educazione dei bambini e il sostegno delle famiglie, insieme a un piccolo dono per i nuovi nati. Il materiale informativo è utile a guidare le famiglie a conoscere i servizi che il Comune, in rete con altri soggetti, dedica alla prima infanzia, al sostegno della genitorialità e alla consulenza familiare. In particolare, le famiglie potranno trovare dettagli sul funzionamento dei Consultori familiari di via De Amicis e di via Boito e sul Centro per la Famiglia di via Vittorio Emanuele II. Servizi pubblici ad accesso libero che offrono interventi di sostegno, consulenza, prevenzione, assistenza in ambito ostetrico-ginecologico, psicologico e sociale.