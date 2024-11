Romadailynews.it - Cina: consentita apertura ospedali a proprieta’ interamente straniera nelle principali citta’

Pechino, 30 nov – (Xinhua) – Laha presentato ieri un piano per consentire la creazione diin alcune delle, in un passo per aprire ulteriormente il suo settore sanitario. Il piano di lavoro pilota, pubblicato dalla Commissione nazionale per la salute (NHC) e da altri tre dipartimenti governativi, concede l’approvazione per ledi Pechino, Tianjin, Shanghai, Nanchino, Suzhou, Fuzhou, Guangzhou e Shenzhen, nonche’ per la provincia insulare di Hainan. Una importante risoluzione di riforma adottata dalla leadership del Partito comunista cinese a luglio ha evidenziato le telecomunicazioni e i servizi sanitari come aree che necessitano di una maggiore. In una spiegazione del piano di lavoro pubblicata ieri, l’NHC ha affermato che i due settori presentano una forte domanda di mercato interno e un forte interesse d’investimento da parte degli investitori stranieri.