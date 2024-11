Caos Pos e bancomat risolto quasi del tutto il problema ora si muovono le associazioni Il Codacons | Valutiamo azioni legali

Leggi su Open.online

Dopodue giorni di disservizi si è, ma non ancora del, ilai Pos che ha fermato i pagamenti sui circuiti Nexi e, due dei più utilizzati in assoluto. La causa, si è scoperto nelle scorse ore, è un guasto alla rete di Worldline, una società francese che si occupa di pagamenti elettronici in diversi paesi europei. I lavori di installazione di alcune tubature del gas avrebbero danneggiato infatti alcuni cavi in Svizzera collegati ai data center, causando disservizi diffusi in molte zone d’Europa.L’intervento di BankitaliaI grossi disservizi che hanno fatto seguito al guasto dei cavi di Worldline ha costretto a intervenire anche la Banca d’Italia. L’istituto di via Nazionale ha attivato la task force del Codise per il ripristino progressivo dei servizi agli utenti e della piena operatività.