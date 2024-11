Bubinoblog - CANALE 5 CHOC! GRANDE FRATELLO: FUORI ALFONSO SIGNORINI, DENTRO BARBARA PALOMBELLI?

Leggi su Bubinoblog

Grandi manovre ai piani alti di Mediaset. Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe allo studio una rivoluzione al, il reality di punta di5 che ha visto tempi migliori.Ascolti sempre più bassi, dinamiche di scarso appeal che non riescono a coinvolgere ilpubblico ma solo gli affezionati del genere e certamente non aiuta il valzer dei palinsesti.Lunedì, martedì, sabato e avanti così. Un GF sbattuto a destra e a sinistra in un’edizione già in affanno non è stato di aiuto ma ha fatto perdere altri punti preziosi di share. Cosa fare?C’è una notizia che riguarda il GF del prossimo anno. Da quello che mi risulta ci sarà un cambio di conduzione del programma. Torna una vecchia idea, che è un’ipotesi. Un personaggio difficile da convincere e parlo di