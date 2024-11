Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, arriva la conferma: tutto fatto per il rinnovo

Ildelsi accende con unimminente di un titolarissimo:ladel prolungamento del contratto Dicembre è alle porte e con l’arrivo dell’ultimo mese del 2024 si avvicinerà anche l’inizio deldi gennaio. Per ilcapolista ci saranno pochi colpi, ma mirati, da portare avanti, per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Il tecnico leccese è consapevole di avere una buonissima squadra tra le mani, ma sicuramente migliorabile, sopratnelle riserve.Il lavoro che dovrà fare il direttore sportivo, Giovanni Manna, però, non sarà solamente quello di approfittare delle migliori occasioni per allungare la rosa, ma anche quello di tutelare chi in formazione c’è già. Mantenere alta l’attenzione dei giocatori già presenti in azzurro e far si che le loro prestazioni possano migliorare, con la certezza di un contratto solido, è un aspetto altrettanto importante.