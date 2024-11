Calcio Ranieri | Ho rivisto barlumi di luce

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 30 nov. (askanews) – Il pareggio contro il Tottenham fa ben sperareche, alla vigilia del match contro l’Atalanta punta sulla reazione dei suoi. ” Affrontiamo la terza squadra con la stessa filosofia: il Napoli, il Tottenham e adesso un’altra squadra che attacca sempre, complimenti al presidente Percassi perché l’Atalanta è una macchina perfetta, la perfezione non esiste, però oserei dire che è una squadra perfetta, gioca in maniera meravigliosa”. Ma la Roma fa sperare: “Houn barlume di, hogiocatori che vogliono intensamente qualcosa di positivo. In questo momento dobbiamo rendere i nostri tifosi orgogliosi di quello che riusciamo a fare. Non stiamo ancora bene fisicamente, non possiamo avere tutto e subito, ma le note negative che c’erano state a Napoli sono state recepite.