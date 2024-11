Lanazione.it - Bonifica, operai acrobati al lavoro sul Vingone

Arezzo, 30 novembre 2024 – L’alveo a secco ormai da settimane non deve ingannare. Il Valtina in particolari condizioni meteo può in tempi rapidissimi trasformarsi in una violenta e pericolosa valanga d'acqua capace di travolgere persone, edifici e cose. Proprio come è accaduto nel luglio 2019, quando piogge torrenziali hanno causato danni e dolore. Per questo resta un sorvegliato speciale su cui oggi sono alpiù soggetti: il Genio Civile Valdarno Superiore, più a valle, per realizzare interventi strutturali. Il Consorzio di2 Alto Valdarno per una complessa e delicata attività di manutenzione ordinaria, scenografica nella forma; essenziale nella sostanza. In queste settimane infatti glisono alsu un tratto del torrente, compreso tra la confluenza con il Torrentee la località Saccione e lungo poco meno di due chilometri per un taglio selettivo della vegetazione.