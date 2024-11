Bergamonews.it - Bilanci, l’analisi su oltre 6mila aziende bergamasche: ricavi in aumento nonostante l’inflazione

Bergamo. Lo Studio RC – Rescigno Carrara fondato da Marco Rescigno e Paola Carrara ha condotto, per il quarto anno consecutivo, un’analisi sui risultati deidi6.000 società di Bergamo e provincia.La ricerca e? stata condotta confrontando i risultati dei2023 con quelli del 2022, rispetto a specifiche grandezze economiche, finanziarie e patrimoniali ritenute maggiormente significative., svolta sulla base di dati pubblici, e? stata circoscritta alle societa?e agli esercizi 2023 e 2022, segmentando le informazioni disponibili (relative a n. 6.443) per cluster dimensionali e per specifici settori merceologici ritenuti di particolare interesse e maggiormente rappresentativi della provincia bergamasca.“La ricerca svolta ci ha consentito di osservare come, in controtendenza rispetto a quanto osservato lo scorso anno, la posizione finanziaria netta delle imprese sia migliorata, con un andamento medio pari a +19,3% rispetto al 2022.