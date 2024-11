Ilgiorno.it - Benedetto parla in aula:: "Nessun passo indietro"

"Non cederò alle minacce" ha detto con forza la consigliere Maria Grazia, che a inizio mese ha ricevuto una busta con bossoli esplosi e una lettera di invito a lasciare la politica. Giovedì sera inil suo caso è stato analizzato con una mozione della minoranza. Al termine del dibattito il consiglio ha espresso all’unanimità la solidarietà a. "Mi è stato detto di abbandonare la politica. Stiano certi coloro i quali hanno confezionato questa minaccia che non faròma continuerò nella mia azione politica con la stessa passione che ha animato il mio lavoro in questi anni. Continuerò a dare voce alle istanze dei cittadini". Solidarietà, in ritardo, anche dal sindaco Ada Rattaro. "Ritengo che il consiglio sia il luogo più appropriato non i social. Ora renderemo noto quanto ha deciso l’".