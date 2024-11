Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: oggi la nona giornata: orari e dove vedere le gare

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 30 novembre 2024 – Archiviata la pausa delle nazionali, il campionato diA ditargato Unipolsai è pronto a ripartire: sabato alle 20.30 (match in diretta su Eurosport 1 e DAZN), scatterà infatti l’anticipo dellache vedrà fronteggiarsi al Palaverde la Nutribullet Treviso e l’Estra Pistoia. I padroni di casa arrivano all’appuntamento dopo le vittorie ottenute a spese di Scafati e Napoli ma con il dubbio D’Angelo Harrison, in forse per un problema all’adduttore. Più complicata la situazione dei toscani che hanno rimediato quattro sconfitte nelle ultime cinquee durante la sosta hanno attuato una minirivoluzione nel roster salutando Elijah Childs e Luka Brajkovic e ingaggiando il lungo Andrew Smith e l’ala Maurice Kemp, entrambi statunitensi. Ledi domenica 1° dicembre Domenica si giocherà il resto della: la prima gara domenicale sarà quella delle 16.