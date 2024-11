Movieplayer.it - Amici 24, scoppia la lite tra Ilan e TrigNo per uno "scherzo educativo": ecco cosa è successo

Leggi su Movieplayer.it

Alta tensione nella casa di24: unofatto danei riguardi disi trasforma in unamolto accesa. Da qualche giorno la situazione nella scuola di24 è molto tesa. A causa delle sfide che si fanno sempre più difficili, gli allievi hanno i nervi a fior di pelle. Tanto è vero che anche unonella casa si trasforma in un motivo di scontro. Unasimile è accaduta nel daytime di venerdì 29 novembre in cuihanno avuto uno sconto a causa di. una padella che non è stata lavata.ai ferri corti: lo scontro tra i due durante il daytime diIl litigo tra i due cantanti .