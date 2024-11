Tvzap.it - “Affari Tuoi”, Orazio accetta l’offerta del dottore poi la beffa: tutti a bocca aperta

Leggi su Tvzap.it

News TV. Nella puntata di ieri diha giocato, in rappresentanza della Calabria. Una puntata ricca di colpi di scena che ha tenuto col fiato sospeso concorrenti e pubblico. Accompagnato dalla fidanzata, il pacchista ha iniziato la partita con il pacco numero 3 che non ha mai mollato. Offerte dopo offerte, cambi dopo cambi,si è trovato alla scelta finale adre l’assegno da 75mila euro, ma dopo aver aperto il suo pacco, sono rimasti. Ma andiamo con ordine.Leggi anche: “L’Eredità”, il campione Christian finisce al Tg1: il caso clamorosoLeggi anche: “Ballando con le Stelle”, scoppia il caso su Federica Nargi: cosa non convince rispetto alla GuacceroLa partita dida Crotone, che ha vissuto tra la Calabria, Napoli e la Svezia e grande tifoso della Roma.