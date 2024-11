Ilfattoquotidiano.it - A Medellin, tra mito di Escobar e fumatori di basuco. La ‘Milano colombiana’ fatica a superare il passato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, la capitale del Dipartimento di Antioquia, si può definire la Milano colombiana per il turismo e l’imprenditoria legata a esso, ma le sue strutture e servizi mantengono prezzi abbordabili. Tuttavia le tare del suopermangono, specie nei quartieri popolari ancora soggetti alla cultura criminale, eredità di Pabloe dei suoi successori, le bande dei combos che li controllano in parte.Un po’ di storiaNel 2002, il governo di Alvaro Uribe avviò l’Operación Orión, sgomberando migliaia di residenti a Comuna 13, dove Pabloreclutava i suoi sicari. Negli scontri tra soldati e gruppi paramilitari, furono uccisi decine di civili. Il barrio fu trasformato in attrazione turistica, una facciata fasulla che copre realtà sotterranee di miseria e violenza che permangono tuttora.