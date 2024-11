Lanazione.it - 30 novembre, la Festa della Toscana e la storia di Gregory Summers

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 302024 – Era l’11 giugno del 1990 quando tre uomini fecero irruzione in una casa americana, ad Abilene, in Texas. I coniugifurono uccisi, gli omicidi arrestati, ma ad un certo punto uno di loro fece il nome di, il figlio adottivocoppia. I criminali lo indicarono come mandante e fu condannato a morte, nonostante lui si fosse dichiarato sempre innocente. Al cimitero di Cascina, in provincia di Pisa, c’è una tomba con questo epitaffio: “Dal bracciomorte all’abbraccio di Cascina”. Lì è sepolto, l’uomo che ha scelto lacome tappa del suo ultimo viaggio per un legame di affetto costruito nel periodo buio trascorso nelle carceri americane, rinchiuso lì perché la legge lo ha ritenuto il mandante dell’omicidio dei suoi genitori per avere l’eredità.