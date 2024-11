Ilfattoquotidiano.it - Zanzibar, il paradiso in Tanzania

è crocevia sin dal tempo degli antichi Greci che la chiamavano “Menouthias”. Oggi quegli incontri sono nei sorrisi delle persone dai lineamenti gentili, nel ritmo della musica Taarab, nelle architetture un po’ arabeggianti, un po’ indiane, con qualche elemento dell’abitare europeo. In questa piccola isola, ad un braccio di mare dall’enorme continente africano, tutto sembra parlare di mondo, anche il suo sentore è in qualche modo testimonianza degli scambi del passato: vaniglia, cardamomo, pepe nero, cannella, noce moscata, citronella e tutte le essenze che contribuiscono ad incoronarla come “l’isola delle spezie”, nonchè la più profumata del pianeta, sono il frutto dei legami che intrattenne con l’India e il Sud-Est asiatico da cui importò numerose specie arboree. Questa perla delladeve molto agli incontri e ai commerci, ma è impossibile dimenticare che è bella di natura.