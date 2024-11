361magazine.com - X Factor: decretati i finalisti dell’edizione 2024

L’ultimo atto andrà in onda da NapoliLa semifinale di Xha decretato i quattroche si contenderanno la vittoria nella finale del 5 dicembre a Piazza del Plebiscito, Napoli, prima finale in esterna nella storia del format. Isono:Les Votives,Lorenzo Salvetti,I PATAGARRI (tutti e tre del team di Achille Lauro, che arriva in finale con la squadra al completo),Mimì, della squadra di Manuel Agnelli.Gli eliminati in semifinale sono stati PUNKCAKE (Manuel Agnelli) e Francamente (Jake La Furia), con quest’ultima uscita dopo il tilt al televoto contro Mimì.La SemifinaleLa puntata, condotta da Giorgia, ha visto momenti musicali intensi. Nella prima manche, i concorrenti si sono esibiti con il supporto dell’Orchestra Philharmonic Franciacorta. Le performance più rilevanti:I PATAGARRI hanno trionfato con “Can’t Help Falling In Love” di Elvis, guadagnando l’accesso diretto alla finale.