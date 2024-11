Quotidiano.net - Vivere per credere: "Così diamo voce ai pazienti affetti da diabete"

Il 28% delle persone affette da, ha difficoltà a mantenere un atteggiamento positivo, il 63% teme di sviluppare complicanze e il 26% sperimenta ansia. Empatia, un giorno con il– progetto realizzato daItalia e Personalive con l’ausilio di Roche – ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto psicologico ed emotivo che la patologia cronica porta con sé. Empatia, un giorno con ilinvita le persone a simulare la convivenza con la malattia, tenendo sotto controllo la glicemia, raccontando l’ esperienza vissuta e restituendo il percepito a livello emotivo e funzionale. "Siamo orgogliosi e felici dell’avvio di questo progetto nato non solo per sensibilizzare, ma anche per promuovere una maggiore consapevolezza su un temaimportante come il benessere psicologico ed emotivo delle persone con, attraverso la testimonianza di persone che non hanno la malattia, ma che avranno la possibilità di sperimentare la quotidianità di chi ce l’ha", dice Marcello Grussu, Vicepresidente diItalia.