Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2024 ore 08:45

DEL 29 NOVEMBREORE 08.35 ALESSIO CONTIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’INCIDENTE SULL A1NAPOLI, TRA ORTE E MAGLIANO SABINA DIREZIONE.ALTRO INCIDENTE, SULLA VIA DEL MARE, CHE STA PROVOCANDO CODE A TRATTI ALTEZZA CENTRO GIANO DIREZIONE.SU VIALE DELLA SORBONA, CODE PER INCIDENTE ALL’ ALTEZZA DELLA ROTATORIA PER VIA COLUMBIA VERSO IL RACCORDO ANULARE.SULLA A24TERAMO, NEL TRATTO URABNO, CODE TRA IL BIVIO DEL RACCORDO ANULARE E LO SVINCOLO DI TOR CERVARE DIREZIONE TANENZIALE EST.ANCORA CODE PER INCIDENTE SU VIA APPIA, DA VUIA DEI LAGHI AL BIVIO DELLE CAPANNELLE DIREZIONE.PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO:LA CIRCONE È RALLENTATA PERDANNEGGIAMENTI A UN PASSAGGIO A LIVELLO A ANGUILLARA.