Dailymilan.it - Verso Milan-Empoli, Paulo Fonseca: Youssouf Fofana giocherà! Ecco perchè

Leggi su Dailymilan.it

ha svelato la titolarità diin conferenza stampa alla vigilia di. L’annuncio del tecnico portoghesesi affida ancora una volta a. Il centrocampista francese classe 1999 scenderà ancora una volta in campo dal primo minuto disputando così la sua sedicesima partita consecutiva da titolare con la maglia delprendendo in considerazione tutte le competizioni.L’allenatore portoghese schiererà nell’undici di partenza il suo numero ventinove: un rischio. Infatti, il giocatore è in diffida e di conseguenza una sua ammonizione lo costringerebbe a saltare la seguente partita di campionato. Una sfida delicatissima sul campo dell’Atalanta.: non posso correre il rischio di rinunciare a. Le parole View this post on InstagramA post shared by(@youssLEGGI ANCHE: la cura Rafael Leao ha funzionato, ora.