Verso la sfida al Como Monza sul lago per non affondare Nesta | Serve una prova da derby

Ildà e toglie: è quella partita che se vinci è quella scossa così forte che può cambiarti una stagione intera, o sa essere quella mazzata che sgretola sul momento ogni speranza per risalire. Quelle come"sono partite che rimangono nella storia, speciali per i tifosi e deve esserlo anche per noi - dice Alessandroin conferenza stampa -. C’è un’importanza di punti e altre cose, dobbiamo arrivare atosti, la classifica ci impone di fare qualcosa di importante. Sappiamo che è molto sentita per la città, daremo il massimo per rispettare il sentimento della gente". Si parla, ormai di consueto, all’antivigilia: soprattutto in momenti come questi le energie del giorno prima sono tutte alle prove generali e anche oggistudierà nel dettaglio ogni contromossa per uscire a testa altissima dal Sinigaglia.