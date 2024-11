Sbircialanotizia.it - Vaccini, reumatologi: 1 paziente su 5 non è immunizzato contro le infezioni più diffuse

Sebastiani e Doria al congresso nazionale della Sir a Rimini: "Con le nuove linee guida vogliamo sensibilizzare popolazione, medici di famiglia e specialisti" In Italia unco su 5 non è vaccinatoHpv, Covid-19, influenza, Herpes zoster e pneumococco, leprevenibili più. Eppure i rischi per chi viene contagiato sono alti .L'articolo: 1su 5 non èlepiùè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.