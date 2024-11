Secoloditalia.it - Utero in affitto, vescovi all’attacco: “Donne mercificate e sfruttate, contenitori di figli altrui”

Il calo delle nascite, il valore della maternità e dunque aborto einnel messaggio della Cei per la 47esima Giornata nazionale per la vita che si celebrerà il 2 febbraio 2025. “Quale futuro c’è per una società in cui nascono sempre meno bambini? La scelta di evitare problemi e sacrifici renderanno davvero migliore la vita di oggi e di domani? Il riconoscimento del ‘diritto all’aborto’ è davvero indice di civiltà ed espressione di libertà?”. Questi gli interrogativi posti nel documento della Conferenza episcopale italiana. Nel messaggio si sottolinea anche che “in quanto credenti, riconosciamo che ‘l’apertura alla vita con una maternità e paternità responsabile è il progetto che il Creatore ha inscritto nel cuore e nel corpo degli uomini e delle. Una missione che il Signore affida agli sposi e al loro amore”.