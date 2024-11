Ue Meloni sente Costa | urgente legislazione su rimpatri migranti

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 29 nov. (askanews) – La presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia, ha avuto questo pomeriggio un colloquio telefonico con il presidente entrante del Consiglio europeo, Antonio, a seguito del passaggio di consegne odierno con il Presidente uscente, Charles Michel. “Nel rinnovare i propri auguri di buon lavoro”, si legge in una nota,“si è concentrata sulle priorità italiane in vista del Consiglio europeo di dicembre, a partire dal tema migratorio. A questo riguardo, ha sottolineato l’esigenza che l’Unione europea possa contare su un quadro giuridico sempre più efficace per la gestione ordinata delle domande di asilo e delle procedure dio deiirregolari, ricordando in particolare l’indicazione da parte del Consiglio europeo dello scorso ottobre della necessità di un’iniziativa legislativa proprio in materia di