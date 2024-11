Udinese-Genoa Vieira | Il gruppo è concentrato Balotelli lavora bene

Leggi su Sportface.it

“E’ stata una settimana in cui abbiamoto veramente. Ho visto ilmolto. Mi piace la competizione tra i giocatori in allenamento perché porta le seduta ad altissimo livello. La cosa che ho chiesto ai giocatori è di mettermi in difficoltà quando dovrò scegliere i titolari. Questo è il loro lavoro, poi decido io. Ma credo che comunque avere tanti recuperi sia unper tutti e chi vuole giocare deve fare una settimana ottima”. Lo ha detto l’allenatore del, Patrick, a due giorni dal match contro l’: “Sono ancora dispiaciuto perché i miei giocatori hanno fatto una partita per vincere e l’avremmo meritato. Troveremo un’molto fisica e ben organizzata e noi dobbiamo essere attenti ai dettagli di questa partita. Sono una formazione molto pericolosa e aggressiva, sono alti e si fanno valere in area per questo noi dovremo stare attenti a non fare fallo in certe posizioni.