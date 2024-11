Bergamonews.it - “Uccise i figli neonati”: Monia Bortolotti il 17 gennaio sarà davanti alla Corte d’assise

Pedrengo.compariràdel tribunale di Bergamo il prossimo 17. Dovrà rispondere del duplice omicidio volontario dei suoi dueoletti, Alice e Mattia Zorzi, aggravato dminorata difesa dei, dal legame di parentela e dall’aver commesso il reato nei confronti di minori.A rinviarla a giudizio il gup Raffaella Mascarino, che nell’udienza preliminare di venerdì 29 novembre ha accolto la richiesta del pubblico ministero Maria Esposito.Una vicenda delicata e complessa anche dal punto di vista giuridico quella dell’imputata. La donna era stata arrestata il 4 novembre 2022 dopo che la procura aveva ricevuto la relazione del medico legale che aveva effettuato l’autopsia sul corpo di Mattia, di soli 2 mesi. Il piccolo, il 25 ottobre, non era deceduto per cause naturali, nella villetta di Pedrengo dove abitava la famiglia.