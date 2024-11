Lapresse.it - Turismo, Anbba: “Settore b&b nel caos, serve una legge quadro”

Ildei bed and breakfast necessità di una legislazione che faccia sintesi delle diverse realtà regionali. Ne è convinta la(Associazione nazionale Bed & Breakfast, Affittacamere – Case vacanza – Locazioni turistiche), che attraverso il suo direttore, Cesare Gherardi, dichiara a LaPresse: “Il B&B è la tipologia di locazione più antica che è ospitalità familiare e si esercita nella casa dove uno risiede tramite l’eccedenza delle stanze e il servizio della colazione. Queste possono essere adibite a bed and breakfast. Il problema è che ci sono leggi differenziate regione per regione e quindi gli adempimenti variano”. L’conta in Italia circa 800 strutture.Una diversità di leggi che, secondo Gherardi, ha “generato il” per quanto riguarda i B&B. “Quello che noi predichiamo da anni è che deve essere fatta una, ma a ostacolare questo è la Costituzione perché dà alle regioni la facoltà di gestione delle attività e quindi ogni momento le regioni fanno una, un regolamento o le aggiornano.