Trecento in sciopero | Contro gli sceriffi

Megafono alla mano e striscione appeso alla ringhiera del liceo scientifico Serpieri in cui i ragazzi hanno scritto di non volere "presidi sceriffo". Clima pesante all’istituto di Viserba dove ieri gli studenti hanno indetto uno. Quando è suonata a campanella circa 300 tra ragazzi e ragazze sui 1.500 iscritti, sono rimasti fuori, passando le prime ore all’esterno dell’istituto in segno di protestale decisioni della dirigente Francesca Tornatore. Un confronto a distanza con i ragazzi a guardare le finestre degli uffici dove si trovava la dirigente, elencando al megafono i problemi dell’istituto. "La scuola è bloccata", dicono "perché quest’anno la dirigente ha avocato a sé ruoli di gestione nei vari ambiti che in passato erano curati da docenti con una lunga esperienza". Un clima che avrebbe portato alcuni professori, spiegano i ragazzi, a ritirarsi dai ruoli gestionali.