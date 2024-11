Bergamonews.it - Torna la Fiera dell’Orientamento: il 29 e 30 novembre un appuntamento per studenti e famiglie

la, un’iniziativa organizzata dal Servizio Istruzione della Provincia di Bergamo per aiutare i giovani a esplorare il mondo della formazione e del lavoro. L’evento si svolgerà il 29 e 30presso ladi Bergamo, con ingresso libero e gratuito. Il taglio del nastro è previsto venerdì 29alle ore 9.Durante i due giorni, i visitatori potranno scoprire quasi cento stand assegnati a scuole, CPIA, Università, accademie, ITS presenti nella bergamasca ed enti del territorio.Ci saranno inoltre più di 10 eventi legati al tematenuti da relatori autorevoli del campo e 78 scuole che partecipano all’evento.Un’occasione perLanasce per essere un supporto per gli, in particolare quelli della terza media che stanno scegliendo il loro percorso scolastico.