Stupri stalking e violenze | il dossier | In quattro anni aumento del 40%

Oltre il 60% dei reati che comportano misure cautelari sono reati da codice rosso e tra questi la maggior parte riguardano la violenza contro le donne tra cui atti persecutori,, lesioni,fino ad arrivare ai femminicidi. E’ quanto emerso durante la presentazione ieri mattina in Prefettura dei risultati dell’edizione 2024 dell’Osservatorio provinciale sulla violenza di genere ed è stato sottolineato come negli ultimi 4siano cresciute del 40% le richieste di misure cautelari da parte della Procura di Ancona per questa tipologia di reati come riferito dalla Procuratrice aggiunta Valentina D’Agostino. L’delle segnalazioni e delle denunce è però anche segno che il fenomeno non è più sommerso come una volta, che le donne vittima di violenza sono più propense a parlare, a farsi aiutare, a denunciare i loro aguzzini.