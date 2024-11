Ilrestodelcarlino.it - Storchi Malosti e Shakespeare ’in purezza’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quello dei ’Poemetti’ è forse lopiù vero, ’unoin, rivela Valter, regista, attore e direttore di Emilia Romagna Teatro, che ha curato la traduzione italiana (pubblicata da Einaudi) di ’Venere e Adone’ e ’Lo stupro di Lucrezia’ e li porterà in scena allostasera alle 20.30 e domani alle 19. Li aveva già affrontati separatamente in due edizioni di successo, nel 2009 (conquistando il premio dell’Associazione Critici di teatro) e nel 2012 (premio Ubu per l’attrice Alice Spisa): ora invece, per la prima volta, li riunisce in un’unica serata, recitandoli con un’architettura sonora eseguita dal vivo da Gup Alcaro, che è stato anche autore del disegno sonoro di ’Lazarus’. Poesia in forma di concerto., qual è la peculiarità di questi poemetti? "Sono le uniche opere di cuicurò direttamente la stampa, mentre i suoi testi teatrali furono pubblicati da altri.