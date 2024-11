Quotidiano.net - Stefano Ricci Explorer alla scoperta dei ’quipu’. L’eccellenza della vicuña

di Eva Desiderio MONTAIONE (Firenze) "Rispetto del consumatore e del prodotto. Prezzi senza moltiplicatori, ragionevoli e veritieri. La crisi del lusso c’è, ma cosa è il lusso? Per me il lusso non esiste più, o c’èo c’è un prodotto dove il brand è il valore aggiunto e non sempre adeguato alle richieste del consumatore". Così, imprenditore e designer fiorentino, remoda maschile di altissima qualità e di un lifestyle che non ha uguali, mentre accantomoglie Claudia partecipapresentazionesua collezione per l’inverno 2025 che verrà svelata anche a Pitti Uomo di a gennaio. Siamo a Castelfalfi, antico borgo che ha visto etruschi e governo mediceo, tra Pisa, Siena e Firenze nella tenuta immensa con luxury hotel 5 stelle, di proprietà dell’imprenditore indiano Aloke Lohia, grande amico di, che ha voluto che il designer fiorentino disegnasse nella Rocca medievale due suite esclusive (anche nel prezzo) tra pietra serena scalpellata a mano, marmi, lampadari di cristallo e poltrone di coccodrillo.