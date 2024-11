Gaeta.it - Scopri le Marche del Vino: Presentazione del Volume “Le Marche nel Bicchiere” Sabato 30 Novembre

Facebook WhatsAppTwitter Un appuntamento imperdibile per gli amanti delsi svolgerà30all’Università Politecnica delle, presso la Facoltà di Agraria di Ancona, a partire dalle 16:00. In questa occasione si presenterà “Lenel“, una guida bilingue realizzata dall’Associazione Italiana Sommelier, pensata per orientarsi nell’affascinante mondo dell’enologia marchigiana. Questofornisce utili informazioni su vini, spumanti, passiti e oli extravergine di oliva della regione, promettendo di essere una preziosa risorsa per professionisti, appassionati ed enoturisti.Linee guida e metodo di degustazioneLa guida si distingue per il suo metodo di degustazione, effettuato alla cieca dalla Commissione di Degustazione dell’AIS. Le schede presenti nelnon sono solo informative, ma offrono una panoramica completa su ciascuna azienda vinicola.