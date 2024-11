.com - Sciopero oggi 29/11, in piazza: NO alla Manovra di bilancio e al peggioramento della Fornero

Cgil e Uil sono scese incon tantissimi lavoratori per dire NOdi, NO al peggiormanetoLegge, NO ai tagli sugli investimenti, NOperdita del potere di acquisto di lavoratori e pensionati. Unogenerale davvero sentito che ha coivolto tutti i settori ad eccezione del trasporto ferroviario, escluso. Tra gli obiettivi ottenere un aumento dei salari e delle pensioni, ottenere finanziamenti a sanità, istruzione, servizi pubblici, e chiedere di investire nelle politiche industriali. Riportiamo di seguito quanto é stato scritto nei volantini/manifesti che hanno promosso logenerale,29 novembre: perché CGIL e UIL scendono in?Il Governo, si legge, ci infliggerà 7 anni di austerità con:perdita del potere di acquisto di lavoratori e pensionati causata da un’inflazione da profitti;crescitaprecarietà e del lavoro nero e sommerso;tagli ai servizi pubblici, a partire da sanità, Istruzione, Trasporto pubblico, Enti Locali;rinnovi contrattuali per il pubblico impiego che coprono appena 1/3 dell’inflazionetaglio del cuneo fiscale (con perdite per molti) pagato dagli stessi lavoratori con il maggior gettito Irpef;politiche fiscali che riducono la progressività e che, attraverso condoni e concordati, favoriscono gli evasori, nessun intervento sugli extraprofitti;peggiormanetoLegge Monti/che si applicherà al 99.