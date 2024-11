Lanotiziagiornale.it - Sciopero, la sconfitta (comunicativa) del governo

Leggi su Lanotiziagiornale.it

L’elevato tasso di adesione allogenerale di ieri (più del 70% con punte del 100% e numerose aziende ferme) è un segnale che ilnon può ignorare, oltreché una buona notizia per un Paese in cui il corpo elettorale sembrava ormai votato a un astensionismo “cronico”.Certo: unonon è un’elezione, ma è anche da questo che si misura la nostra tenuta democratica. Di contro, il tentativo di alcuni illustri membri dell’esecutivo di mettere gli uni contro gli altri i lavoratori, remake di un film già visto ai tempi del Reddito di cittadinanza quando il nemico giurato erano i poveri, è completamente fallito. I temi di fondo della protesta, in primis una legge di Bilancio inadeguata, erano sicuramente rilevanti, ma, più di tutto, stavolta ilha perso la partita proprio sul fronte della comunicazione.