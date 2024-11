Cityrumors.it - Sciopero generale, l’Italia si ferma: le informazioni

Nuova giornata complicata a causa dell’ennesima agitazione convocata dai sindacati. Non solo i trasporti, sino anche altri settoriSi prospetta un venerdì 29 novembre da incubo pera causa dell’ennesimo. Sono diversi i settori che sino in questa giornata aderendo all’agitazione decisa dai sindacati nelle scorse settimane. L’unico a decidere di non bloccarsi è il trasporto ferroviario perché, stando a quanto riferito dall’Adnkronos, si era sfilato già in passato rispettando l’ormai famosa regola dei dieci giorni.si: le(Ansa) – cityrumors.itNonostante questo si preannuncia una giornata molto complicata a causa dello. I sindacati sono scesi in piazza per manifestare il proprio dissenso con alcune decisioni del governo.