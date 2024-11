Romadailynews.it - Sciopero generale dei trasporti: a Roma chiuse 5 stazioni della Metro A

Servizio ridotto per lonazionale, ma attive le linee B, B1, C e la ferrotramvia Termini-Centocelle., 29 novembre – Disagi alla mobilità capitolina a causa dellonazionale che coinvolge il trasporto pubblico. Sulla retenaA restanoleSpagna, Repubblica, Manzoni, Re die Furio Camillo, mentre il servizio continua regolarmente lungo il restolinea.Nessuna interruzione, invece, per le linee B, B1 e C, così come per la ferrotramvia Termini-Centocelle. La rete di superficie, che comprende autobus e tram, non garantisce le corse fino alle 13.Servizi per la Mobilità e Atac forniscono aggiornamenti in tempo reale sulle condizionirete per informare i cittadini.