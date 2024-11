Oasport.it - Sci freestyle, fratelli Tabanelli spumeggianti in Coppa del Mondo: Flora e Miro in finale nel Big Air di Pechino

Leggi su Oasport.it

(Cina) sono andate in scena le qualificazioni della seconda tappa delladeldi Big Air, disciplina dello scisi è qualificata con personalità alla, chiudendo il turno preliminare al sesto posto con il punteggio complessivo di 143.75 (73.25 nella prima run e 70.50 nella terza, scartati i 59.25 conseguiti nella seconda). La fresca 17enne (ha spento le candeline nove giorni fa), che era stata splendida seconda nella tappa inaugurale disputata lo scorso 18 ottobre a Chur (Svizzera), ha dimostrato ancora una volta tutto il suo talento e domenica 1° dicembre tornerà in scena per andare a caccia di un nuovo podio.La Campionessa deljuniores, reduce dal 21mo posto nello slopestyle a Stubai lo scorso fine settimana, dovrà vedersela con una concorrenza di grande spessore.