Gaeta.it - Rimini si prepara a una Magia Natalizia con il Presepe di Sabbia e Numerosi Eventi Festivi

Facebook WhatsAppTwitter Letà natalizie astanno per entrare nel vivo, con un programma ricco diche promettono di attrarre residenti e turisti. Sabato prossimo, alle ore 11, verrà inaugurato un grandedisulla spiaggia libera di Marina Centro. Questa creazione unica, realizzata cone acqua marina, offre un’affascinante rappresentazione della Betlemme di duemila anni fa, con scene che includono la Natività, i Re Magi e vivaci momenti di vita quotidiana. Per i bambini, è previsto unspeciale popolato dai personaggi dei cartoni animati più amati, tra cui Topolino e Super Pippo.L’inaugurazione deldiL’inaugurazione deldiè un evento atteso che vedrà la partecipazione del sindaco della città. Questo grandenon è solo un’attrazione visiva, ma anche un’opportunità per vivificare il territorio, richiamando visitatori da diverse parti.