Regalare esperienze

LA GRANDE MINA Lontana dalle scene, ma mai dalla musica e soprattutto sempre in cerca di novità che la rimettano in contato con i suoi fan con canzoni sempre nuove, che viaggiano nel e con il tempo, e facciano apprezzare la rara qualità. Con “Gassa d’amante”, Mina gioca con i generi e gli stili musicali e continua a ricordarci fino a che punto il talento e la libertà siano importanti per affermare la nostra identità. Un nuovo disco di canzoni inedite, anche in formato MC. LUCA CARBONI INEDITO Fino al 9 febbraio 2025, a Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna, “Rio Ari O – LUCA CARBONI. 40 ANNI TRA MUSICA E ARTE”, una mostra che racconta il volto inedito del cantante e artista bolognese, per l’anniversario del primo disco “Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film”. Un regalo perfetto per celebrare la sinergia tra musica e arte visiva.