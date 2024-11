Ilnapolista.it - Ranieri ha già trasformato la Roma ma Hummels resta un punto interrogativo

Tottenham-una partita bella, combattuta. Un pareggio per 2-2 che però vale di più per la. Dal CorSera e dalla Gazzetta piovono elogi pere la sua squadra. Finalmente i giallorossi reagiscono ai contraccolpi della partita. E ieri sera il primo arriva dopo un minuto di gioco. Rigore causato da. Il tedesco inizia nel peggiore dei modi la serata, poi si riscatta al 90? per il gol del 2-2. I quotidiani critici su di lui.l’ha giàin una squadra che lotta, dubbi suEcco cosa scrive il CorSera:“Tottenham-è la storia quella di Mats, campione del mondo con la Germania nel 2014, che sembrava a fine corsa dopo essere stato confinato fisso in panchina da Juric.gli ha ridato fiducia — come ieri a Paredes — anche se le prime giocate del tedesco sono state disastrose: autogol a Firenze, errore sul gol di Lukaku a Napoli, rigore concesso dopo 90 secondi (ma c’è voluta la Var) ieri contro il Tottenham.