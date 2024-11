Lanazione.it - Ragazza lunigianese ’rinasce’ all’Opa. E il ’salvavita’ si chiama come lei

Tanti palloncini colorati, i fiori e il sorriso di familiari e medici: ha celebrato così, nella degenza dell’Ospedale del Cuore di Massa, il suo diciottesimo compleanno. Un compleanno che vale doppio, perché Aurora, una, non ha festeggiato solo la maggiore età, ma anche quella che lei"la seconda vita". Una rinascita dopo la malattia e l’arresto cardiaco. Un ritorno alla vita consentito da un innovativo dispositivo, il primo nel suo genere impiantato in Toscana. Un defibrillatore che – strano scherzo del destino – porta proprio il suo stesso nome: Aurora. Una storia di incontri e coincidenze quella della giovane, nata con una patologia che può alterare l’attività elettrica del cuore, con il rischio di gravi aritmie. Patologia che, però, non si era ancora manifestata con sintomi importanti.