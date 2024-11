Gaeta.it - Presentato a Madrid il modello “Abruzzo Sostenibile”, strumento per l’agricoltura del futuro

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante occasione per l’è stata rappresentata dalla decima conferenza annuale dell’Unione Europea sugli strumenti finanziari del FEASR, tenutasi a. Questo evento internazionale, organizzato dalla Commissione Europea in collaborazione con la Direzione generale pere lo sviluppo rurale e la Banca europea per gli investimenti , ha riunito vari attori del settore agricolo, tra cui esperti, funzionari della Commissione e rappresentanti di sindacati agricoli. La regione ha colto l’opportunità per presentare il,” un’iniziativa mirata a migliorare la competitività e sostenibilità delle imprese agricole.La presenza abruzzese alla conferenzaIl vicepresidente della giunta regionale con delega al, Emanuele Imprudente, ha annunciato la partecipazione dell’, sottolineando l’importanza di essere tra i protagonisti in un contesto europeo.