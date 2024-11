Premio Puskas 2024 tra i candidati per il gol dell’anno Dimarco!

Leggi su Inter-news.it

Poche ore fa sono uscite le candidature ufficiali per ilper il miglior gol. Tra i giocatori presenti c’è Federicocon una autentica perla. PERLA – Non poteva passare inosservata quella rete senza senso di Federico. Il calciatore ha segnato molto probabilmente il gol più bello della sua carriera contro il Frosinone lo scorso anno e la FIFA lo ha riconosciuto. Tra iper ildelc’è infatti anche la firma dinella partita di campionato dell’Inter. Un tiro a palombella finito sotto l’incrocio dei pali e partito dai 50 metri di distanza. Uno spettacolo assoluto, una traiettoria unica.Click below to vote for your winner! ??— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 29,Cliccate qui per votare il gol di Federicocome il più bello del!Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (, tra iper il gol!)© Inter-News.