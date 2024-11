Gamberorosso.it - "Porta Venezia è pericolosa e invivibile, il Comune di Milano ci aiuti". L'appello del locale queer dopo l'aggressione di una dipendente

Un normale tragitto casa-lavoro, finito in ospedale. È accaduto a Tea, una delle dipendenti del Pop, ildi: la notte tra venerdì 22 e 23 novembre è stata aggredita insieme al suo compagno in zona Repubblica «da un branco di uomini di chiara appartenenza a gruppi di estrema destra» si legge sul post condiviso dal Pop. Il vero problema? Secondo la titolare Fedya Crespolini risiede nella pericolosità del quartiere, ormai: «è stata abbandonata, le ultime ordinanze contro la movida sono andate a colpire i locali, abbiamo dovuto chiudere i dehors e questa è diventata una terra di nessuno, non c’è più gente in strada e nemmeno controlli» racconta al Gambero Rosso.Asopravvivono solo i "localari"Un quartiere svuotato e una comunità rimasta sola, «anche il pride si è spostato in zona Sempione.