Polo logistico Fs | 4 nuovi mezzi green per il terminal merci di Pomezia

, 29 novembre 2024 – QuattrodelLogistica del Gruppo FS sono entrati in servizio neldi. Si tratta di 2 locotrattori ad alimentazione elettrica per la manovra dei treni e 2 gru per la movimentazione di container e semirimorchi.innovativi a supporto dello shift modale nelgestito ditalia Shunting &, per un investimento totale di 3,4 milioni di euro, finanziati anche con fondi PNRR e del Piano Nazionale Complementare.Ilocotrattori Vaiacar sono in grado di viaggiare sia su strada che su rotaia e vengono utilizzati per la manovra ferroviaria riuscendo a trainare fino a 4.100 tonnellate. Le quattro ruote stradali garantiscono massima flessibilità negli spostamenti all’interno del, permettendo di eseguire manovre ferroviarie rapide e in poco spazio.