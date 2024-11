Quotidiano.net - Periferie polveriera. Piantedosi manda i rinforzi: "A Milano 600 agenti"

di Nicola Palma e Marianna VazzanaI segnali "non vanno sottovalutati", ma "non si può dire chesia una città fuori controllo". La questione sicurezza c’è, non da oggi, "ma non serve a nulla crocifiggere questa città che sta facendo uno sforzo che non è del centrosinistra, ma che caratterizza tutte le città internazionali". Il ministro dell’Interno Matteoe il sindaco Giuseppe Sala gettano acqua sul fuoco che a inizio settimana ha incendiato le strade del Corvetto, uno dei quartieri storicamente più problematici della metropoli, dopo la morte del diciannovenne egiziano Ramy Elgaml domenica notte nello schianto di un TMax guidato da un amico che stava scappando da una pattuglia dei carabinieri. Scene da guerriglia urbana, tra bus assaltati e cassonetti bruciati, che hanno rilanciato polemiche politiche e confronti non inediti tra il clima che si respira in alcunemilanesi e quello delle banlieue parigine, soprattutto sul fronte dell’alta densità di immigrati e di figli di seconda e terza generazione.