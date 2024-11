Ilrestodelcarlino.it - Parcheggi a Imola, scatta la rivoluzione

(Bologna), 29 novembre 2025 – A inizio 2025 il mercato ortofrutticolo di viale Rivalta sarà trasformato, nei giorni e nelle fasce orarie senza venditori ambulanti, in un’area da 52 posti per la sosta a pagamento (1,50 euro l’ora). E ilo a sbarre della palestra Cavina garantirà, in questo caso già da lunedì 2 dicembre, tre ore di sosta gratuita al giorno. Sono due tra le novità principali introdotte dalla Giunta nel tentativo di aumentare le presenze in centro storico. Una piccola, anticipata dal sindaco Marco Panieri nel corso dell’intervista di Ferragosto con il Carlino, diventata ora realtà. Un sacrificio viene chiesto ai residenti: per loro gli abbonamenti passeranno da 36 a 40 euro (semestrale) e da 66 a 74 euro (annuale), mentre il mensile resterà a 8 euro.