Pallamano | Francia e Norvegia non sbagliano all’esordio degli Europei Femminili 2024

Glidisi sono ufficialmente aperti, con le prime partite della fase a gironi della rassegna continentale che si disputa fra Basilea, Innsbruck e Debrecen.Gruppo ALa Svezia passeggia vincendo 28-18 sulla Macedonia del Nord, mentre l’Ungheria regola 30-24 la Turchia in una partita dal divario minore rispetto a quella della scandinave.Gruppo CLadomina contro la Polonia imponendosi con lo score di 35-22. Nel derby iberico tra Spagna e Portogallo, le Furie Rosse hanno la meglio per 30-24 sulle lusitane.Gruppo EL’Austria rifila un sonoro 37-24 alla Slovacchia. Le campionesse olimpiche della, una delle squadre favoritissime per arrivare fino in fondo, se la cava con un 33-26 su una buona Slovenia.Domani, venerdì 29 dicembre, queste le partite in agenda: alle 18.